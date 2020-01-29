Норвежский танкер загорелся 29 января у берегов Объединённых арабских эмиратов в Персидском заливе,
Морское торговое сообщество Соединённого Королевства подтвердило информацию о пожаре на танкере рядом с эмиратом Шарджи.
Военно-морское руководство распространило предупреждение «быть максимально внимательными» на фоне риска возобновления прошлогодних атак на танкеры, - пишет Al-Araby.
Сообщество Conflict Team опубликовало в Twitter видео с горящим судном, на котором якобы запечатлён пожар на норвежском танкере. По его информации, пожар начался в 16.00 по Гринвичу.
UAE: A Norwegian tanker is on fire off the coast of Sharjah. No word on cause at this time.— Conflict News (@Conflicts)
https://t.co/jQ4dLkgVyc January 29, 2020
Официальные лица ОАЭ не прокомментировали сообщения о пожаре. Причины возгорания не ясны.
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