Морское торговое сообщество Соединённого Королевства подтвердило информацию о пожаре на танкере рядом с эмиратом Шарджи.

Сообщество Conflict Team опубликовало в Twitter видео с горящим судном, на котором якобы запечатлён пожар на норвежском танкере. По его информации, пожар начался в 16.00 по Гринвичу.