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Норвежский танкер загорелся 29 января у берегов Объединённых арабских эмиратов в Персидском заливе, сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на британские ВМС.

Морское торговое сообщество Соединённого Королевства подтвердило информацию о пожаре на танкере рядом с эмиратом Шарджи.

Военно-морское руководство распространило предупреждение «быть максимально внимательными» на фоне риска возобновления прошлогодних атак на танкеры, - пишет Al-Araby.

Сообщество Conflict Team опубликовало в Twitter видео с горящим судном, на котором якобы запечатлён пожар на норвежском танкере. По его информации, пожар начался в 16.00 по Гринвичу.

UAE: A Norwegian tanker is on fire off the coast of Sharjah. No word on cause at this time. https://t.co/jQ4dLkgVyc — Conflict News (@Conflicts) January 29, 2020

Официальные лица ОАЭ не прокомментировали сообщения о пожаре. Причины возгорания не ясны.