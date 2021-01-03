Назло Эрдогану: патриарх Варфоломей стал оружием Байдена

Джо Байден направил патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо в ответ на поздравление с победой на выборах президента США. В послании, помимо слов благодарности, говорится о надежде на «лидерство» главы Константинопольской церкви. Несмотря на то, что тесные контакты с Варфоломеем вела и администрация Дональда Трампа, сигнал Байдена может углубить противоречия с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Письмо избранного президента США является ответом на направленные Варфоломеем поздравления по случаю победы политика-демократа над республиканцем Дональдом Трампом. Байден поблагодарил патриарха «за добрые слова и пожелания» и извинился за то, что пока не было возможности переговорить по телефону.

Для меня большая честь быть следующим избранным президентом Соединённых Штатов, и я понимаю, как много работы нам предстоит впереди. Я и избранный вице-президент [Камала] Харрис вступим в должность во время серьёзных глобальных проблем — от коронавируса до изменения климата, которые выходят за границы и требуют международного сотрудничества, — говорится в послании.

Помимо этого, избранный глава Белого дома выразил надежду на тесное сотрудничество. Однако наблюдатели гораздо большее внимание уделили написанному от руки постскриптуму, в котором Байден говорит о том, что его страна нуждается в «лидерстве» патриарха.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Демонстративные контакты с Варфоломеем вели и представители Трампа. Так, в рамках своего «прощального» ближневосточного турне, которое проходило через Стамбул, госсекретарь Майк Помпео провёл беседы с главой Константинопольской православной церкви, а также с апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом. Это происходило в условиях, когда никаких встреч с турецкими должностными лицами у главы Госдепартамента запланировано не было.

Как обращала внимание пресс-служба американского дипведомства, Помпео хотел использовать свою поездку, «чтобы обсудить религиозные вопросы». Туркам это не понравилось. Глава Союза молодёжи Турции Йылдырым Генчер, который был одним из организаторов протестов против визита Помпео, заявил, что шеф американской дипломатии «игнорирует суверенитет Турции» и вынашивает план «по свержению правительства республики».

Со скепсисом на эти контакты смотрела и российская сторона. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что переговоры госсекретаря в Стамбуле преследуют цель укрепить раскол в православном мире.

Майк Помпео прекрасно знает, что США подают блестящий пример продвижения своих интересов, как он сказал, демократическими методами. Под этим, видимо, подразумеваются действия США в грубейшее нарушение всех демократических канонов православия продвигать раскол в православном мире, — заявил глава МИД РФ.

Послание Байдена Варфоломею выглядит особенно интересно с учётом того, что избранный президент США ещё не ответил своему турецкому коллеге. Тем не менее соперник Трампа успел поблагодарить за поздравления президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Это, вероятно, должно продемонстрировать то, куда будет двигаться американская политика при Байдене. Он был не только последовательным критиком внешней политики Турции на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но и называл турецкого лидера «автократом» во время президентских праймериз в 2019 году.

Как бы ни была привычна руководству Турции подобная риторика со стороны американских партнёров в периоды обострения отношений, действия Байдена могут углубить противоречия с Анкарой и подтолкнуть её к более решительным действиям по целому ряду направлений.