Внезапная смерть египетского учёного-ядерщика Абу Бакра Рамадана, который прибыл в Марокко для участия в научной конференции, заставила арабские СМИ говорить о причастности к инциденту иностранных спецслужб. В частности, подозрение пало на МОССАД. Рамадан возглавлял Национальную сеть обсерваторий по радиационным данным в египетском ведомстве по ядерному и радиологическому регулированию. Однако это не главное, что заставляет сомневаться в том, что исследователь покинул этот мир по естественным причинам.
Посол Египта в Марокко Ашраф Ибрагим официально
Арабские СМИ по-разному
Египетский ядерщик был востребованной фигурой. Он принимал участие в официальных встречах с министрами окружающей среды других арабских стран. В 2015 году ему было поручено вместе с другими учёными изучить влияние ядерных реакторов Бушер в Иране и Димона в Израиле. Это дало повод арабским СМИ выдвинуть версию о причастности израильских спецслужб к инциденту в Марокко.
Димона — это «ядерная» жемчужина Ближнего Востока. Объект представляет собой самый большой в регионе ядерный завод. С тех пор как в середине прошлого века там был запущен реактор, были произведены компоненты для примерно 200 единиц ядерного оружия. Несмотря на то что Израиль официально не признаёт за собой никаких планов в сфере военного атома, эксперты и политики уверены: у еврейского государства есть и арсеналы, и наработки. Речь может идти о десятках ядерных боеголовок, которые находятся в руках ближневосточного союзника США. Какое место занимает Димона в этой программе Израиля, наверное, говорить излишне. Тем не менее эксперты считают расположенный тут реактор крайне уязвимым. На фоне гражданской войны в соседней Сирии израильское руководство десятки раз повышало меры безопасности вокруг ядерного объекта из опасений, что он может быть атакован.
Могут ли секреты Димоны быть настолько чувствительными, что Израиль решился на убийство иностранца, который занимался их изучением?
В 2018 году израильский журналист-расследователь Ронен Бергман в
Ликвидация специалистов была названа частью израильского плана по нейтрализации иранской ядерной программы. Считается, что он был разработан тогдашним директором МОССАДа Тамиром Пардо. Впрочем, если эти операции и организовывали израильтяне, то вряд ли они были исполнителями. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США
Говорить с уверенностью о причинах смерти учёного, интересовавшегося реактором в Димоне, не приходится. С МОССАДом любая теория заговора перестаёт быть теорией.