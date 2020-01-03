https://static.news.ru/photo/7805acce-2e06-11ea-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ликвидация главы спецназа Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — иранского генерала Касема Сулеймани — авантюрный шаг со стороны Соединённых Штатов Америки. Действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе, заявили представители российского МИДа.

Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана, — цитирует ведомство РИА Новости.

Дипломаты также выразили соболезнования иранскому народу.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.