https://static.news.ru/photo/be0d8442-5f6d-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общее число заражённых коронавирусом на территории Саудовской Аравии достигло пяти человек. 6 марта после проведения дезинфекции были вновь открыты Запретная мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине — две главные святыни ислама.

Обеззараживание в мечетях проводилось для того, чтобы остановить распространение COVID-19, уточняет Reuters.

Как писал NEWS.ru, 27 февраля Эр-Рияд сообщил, что в Саудовскую Аравию перестанут пускать людей, прибывших с целью совершения малого паломничества — посещения Мекки или Медины не в месяц, предназначенный для хаджа. 3 марта власти уточнили, что в аэропортах ужесточат проверку жителей стран Персидского залива. 4 марта ограничительные меры относительно совершения паломничества распространили и на граждан и резидентов королевства.