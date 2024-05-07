Израильские военные штурмуют КПП в Рафахе Al Jazeera: работа КПП «Рафах» была приостановлена

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Движение пассажирского транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа было приостановлено, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. По его информации, военнослужащие Израиля штурмуют пропускной пункт.

Телеканал уточнил, что на КПП «Рафах» также была прекращена доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Согласно сведениям Al Mayadeen, израильские военнослужащие вошли на территорию пропускного пункта с палестинской стороны. Там также была замечена тяжелая военная техника.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о завершении очередного раунда переговоров с Израилем, прошедших в Каире. Сторона передала свой ответ на предложение о прекращении огня. ХАМАС подтвердил заинтересованность в подписании соглашения о прекращении агрессии Израиля в Газе и обмене заложников.

Позднее лидер ХАМАС Исмаил Хания после проведения переговоров с представителями Катара и Египта сообщил, что палестинское движение приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, теперь «мяч на стороне Израиля». Уточнялось, что этим шагом ХАМАС надеется предотвратить возможное наступление израильской армии на Рафах.