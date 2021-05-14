Израиль сообщил об ударе по дому главы штаба спецопераций ХАМАС

https://static.news.ru/photo/5e26a8cc-4718-11eb-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС нанесли израильские военнослужащие. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Некоторое время назад истребитель армии обороны Израиля нанёс удар по дому главы штаба специальных операций ХАМАС, — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением. Он пообещал, что военные нанесут очень тяжёлый удар «по ХАМАС и другим террористическим организациям».

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме.