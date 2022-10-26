Иранские силовики обстреляли скорбящих на могиле Махсы Амини в Секкезе

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские силовики открыли огонь по скорбящим у могилы Махсы Амини, убитой в полицейском участке за нарушение общественного порядка, передает Reuters со ссылкой на очевидцев произошедшего. Собравшиеся отмечали 40 дней со дня смерти 22-летней девушки. Происшествие случилось в родном городе курдской девушки — Секкезе.

Полицейский отряд по борьбе с мятежами обстрелял скорбящих по Махсе Амини во время прощальной церемонии. Десятки людей были арестованы, — сообщил свидетель.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

В результате убийства девушки в Иране вспыхнули многонедельные протесты. Жители страны ждали комментариев Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи по данному инциденту. Когда он наконец появился в информационном пространстве 3 октября, от него ждали речи, в которой он объявит об уступках недовольным, однако он подлил масла в огонь, заявив, что протесты — дело рук «лицемерных иностранных держав и сионистов».

К протестам присоединились почти все слои населения Ирана. На сторону митингующих, хоть и в крайне редких случаях, присоединялась даже полиция. Также на манифестации вышли иранские школьницы.

В Сети также стали появляться ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб, последнее в Иране является серьезным преступлением.

В Ширазе на юге страны десятки школьниц вместо посещения уроков собрались и вместе прошлись по одной из центральных улиц города. Держа свои платки в руках, они кричали «смерть диктатору».