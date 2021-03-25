СМИ: Иран нанёс ракетный удар по израильскому судну

Иранские военные атаковали грузовое судно, принадлежащее израильской компании XT Management. Контейнеровоз следовал из Танзании в Индию. Он был поражён ракетой, выпущенной в Аравийском море.
При этом судно не потеряло ход, оно продолжило следовать по маршруту. Ремонт планируется в порту назначения,
Владелец компании, офис которой расположен в Хайфе, был уведомлен о случившемся.
В силовых структурах Израиля также получили сообщение об инциденте. Учитывая несколько имевших ранее подобных происшествий, там пытаются оценить, не открыл ли Иран морской фронт против Израиля.