СМИ: Иран нанёс ракетный удар по израильскому судну

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Иранские военные атаковали грузовое судно, принадлежащее израильской компании XT Management. Контейнеровоз следовал из Танзании в Индию. Он был поражён ракетой, выпущенной в Аравийском море.

При этом судно не потеряло ход, оно продолжило следовать по маршруту. Ремонт планируется в порту назначения, передаёт РИА Новости со ссылкой на 12 канал израильского телевидения.

Владелец компании, офис которой расположен в Хайфе, был уведомлен о случившемся.

В силовых структурах Израиля также получили сообщение об инциденте. Учитывая несколько имевших ранее подобных происшествий, там пытаются оценить, не открыл ли Иран морской фронт против Израиля.