Иран изучает вопрос об участии в неформальной встрече по СВПД в Европе

https://static.news.ru/photo/083b69b2-7408-11eb-92f9-96000091f725_660.jpg Аббас Арагчи Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

Власти Тегерана изучают возможную перспективу участия в неформальной встрече между участниками ядерной сделки и Вашингтоном, которую предложили провести в ЕС. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Мы изучаем предложение Жозепа Борреля о проведении неофициальной встречи в формате «4 + 1» с США и Ираном, мы также консультируемся с нашими партнёрами, в том числе с Россией и Китаем, и ответим на это предложение в будущем, — приводит слова Арагчи ТАСС.

При этом представитель иранского ведомства добавил, что необходимости в такой встрече нет, так как для восстановления соглашения между Ираном и «шестёркой» стран достаточно того, чтобы Вашингтон снял все санкции с Тегерана, введённые после выхода США из сделки.

Как ранее писал NEWS.ru, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что готов пригласить представителей США и других стран — участниц ядерного соглашения с Ираном для консультаций, посвящённых возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий.

На сегодняшний день сделка между Ираном и «шестёркой» стран, в которую изначально вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, переживает критический момент. При этом Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе приветствуют первый положительный отклик со стороны США на призыв ЕС вернуться к переговорам по СВПД.

Американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции объявил, что Вашингтон готов к подобным консультациям.