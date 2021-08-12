Имперские намёки: Иран разгневан российской дипломатией

Между Россией и Ираном назрел очередной скандал из-за неудачного твита . Российским дипломатам пришлось объясняться за размещённый накануне снимок посла Левана Джагаряна с новым британским коллегой Саймоном Шерклиффом, который был сделан на известной лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года между СССР, США и Великобританией. В Иране сочли фото, где Джагарян восседает на месте Иосифа Сталина, а Шерклифф — Уинстона Черчилля, напоминанием о временах англо-советского вторжения и потребовали извинений за «имперские» намёки. Подобные инциденты, как показал этот год, становятся тенденцией. Джагарян был приглашён в МИД страны для разъяснений. В экспертной среде говорят, что дипмиссия не может не знать о взрывоопасности таких поступков.

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

Уходящий министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил о неуместности изображения, обратив внимание на то, что август 2021-го — это не август 1941 года, когда началась англо-советская операция против Ирана, и уж точно не декабрь 1943 года. Зариф подчеркнул: его страна продемонстрировала даже во время переговоров по ядерной сделке, что её судьба «никогда не сможет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав».

I saw an extremely inappropriate picture today.



Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.



The Iranian people have shownâincluding during the JCPOA talksâthat their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021

Спикер парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф выступил более жёстко, заявив, что «неуместные действия послов России и Соединённого Королевства должны быть немедленно пресечены Министерством иностранных дел».

Оба посла должны немедленно официально принести извинения за предпринятые действия, в противном случае потребуется решительный дипломатический ответ, — отметил председатель.

Позже российская дипмиссия выступила с заявлением, что снимок не имел «антииранского контекста».

Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа. Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны, — говорится в твите посольства.

Российские дипломаты отметили, что Иран является другом и соседом и что укрепление отношений, основанных на взаимном уважении, будет продолжено. Посол РФ явился в МИД Ирана, где дал все необходимые разъяснения.

Чей Залив

Такие эпизоды происходят в этом году с достаточно коротким интервалом. В феврале шквал возмущения со стороны иранцев вызвал твит арабоязычного аккаунта МИД России. В одном из сообщений, где говорится о встрече замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни, российская сторона использовала нехарактерный для русского языка топоним «Арабский залив» вместо «Персидского». Спустя считаные дни на ситуацию пришлось отвечать иранскому дипведомству, которое сообщило, что российскому посольству в Исламской Республике была передана нота протеста. Наблюдатели на тот момент отмечали, что такой шаг — довольно редкое явление для двух государств, которые тесно взаимодействуют по целому ряду направлений, особенно на сирийской арене.

Остроты ситуации добавило то, что твит был опубликован фактически на фоне состоявшегося 7–9 февраля визита Галибафа в Москву. Тот приём, который ему оказали в столице, также показался иранскому общественному мнению достаточно холодным.

Для некоторых стран региона вопрос о «принадлежности» Залива является предметом споров. Однако в Иране делают упор на то, что «арабская» топонимика — это искажение фактов.

Тревога за дипломатию

Scherl/Global Look Press Scherl/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов, который в прошлом работал в посольстве России в Иране, указал на тревожный характер всей ситуации.

Дело здесь даже не в том, что уже в который раз за достаточно короткое время поведение российской дипломатии вызывает негативную волну в Иране. Принимая во внимание значимость России для Тегерана в нынешних условиях, иранцы «проглотят» нынешний поступок, но куда более важным для меня является то, что такие шаги действительно продолжают происходить. Николай Кожанов эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам

По словам эксперта, не понимать, к чему приведёт этот поступок, посол, «фактически ставший бессменным на этом направлении и работавший на Среднем Востоке всю свою профессиональную карьеру, просто не мог». Это наталкивает на мысль о сознательном обострении обстановки, говорит собеседник NEWS.ru.

Это же мы видели в ситуации с наименованием Персидского залива «Арабским». Фактически мы сыграли на руку определённой части арабских националистов, пойдя, с одной стороны, на поводу у них, с другой — пойдя против исторической правды. Персидский залив традиционно назывался Персидским: здесь дело не в иранских амбициях, а в русской географической традиции, — заявил эксперт.

Кожанов указал на близорукость оценки возможных шагов и слов со стороны дипломатов в отношениях с той страной, «которая в нынешних реалиях является, пожалуй, одной из наиболее близких стран, подпадающих под слово „партнёр“ в регионе Ближнего Востока».

Для сравнения аналитик обратил внимание на то, что британская сторона подошла к вопросу весьма критически: шаг Шерклиффа был подвергнут осуждению.