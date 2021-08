Имперские намёки: Иран разгневан российской дипломатией

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

Уходящий министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил о неуместности изображения, обратив внимание на то, что август 2021-го — это не август 1941 года, когда началась англо-советская операция против Ирана, и уж точно не декабрь 1943 года. Зариф подчеркнул: его страна продемонстрировала даже во время переговоров по ядерной сделке, что её судьба «никогда не сможет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав».