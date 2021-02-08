Неудачный твит: Иран дважды обиделся на Россию

Иран выразил протест российской стороне в связи с использованием топонима «Арабский залив» в одном из официальных аккаунтов Министерства иностранных дел РФ. Тегеран не раз настаивал на том, что употребление иных терминов является неприемлемым искажением фактов. Накала добавило то, что скандал образовался на фоне визита спикера иранского меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа в Москву. Оказанный ему приём вызвал нарекания.

Скандал вокруг арабоязычного аккаунта российского дипведомства назревал несколько дней. В одном из твитов , в котором сообщается о встрече замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни, упоминается «Арабский залив» вместо «Персидского». Запись быстро привлекла внимание иранского сегмента Twitter и заставила пользователей говорить о трещине в партнёрских отношениях между Тегераном и Москвой. Спустя несколько дней на ситуацию пришлось отреагировать иранскому МИД, который сообщил : посольство Исламской Республики в Москве передало ноту протеста российскому дипломатическому ведомству. Это, как обращают внимание занимающиеся Ираном англоязычные СМИ, довольно редкое явление для двух государств, которые выступают тактическими партнёрами по целому ряду направлений, в том числе по сирийскому вооружённому кризису.

Дискуссии о том, как называть залив, ведутся с середины прошлого века. В большинстве государств употребляется топоним «Персидский залив», в то время как в странах арабского мира чаще всего говорят: «Арабский залив». В Тегеране, как правило, делают акцент на том, что его взгляд на конкретное словоупотребление подтверждён множеством исторических, географических и научных работ. «Арабское» употребление топонима — это искажение фактов, утверждают в Иране.

Мохаммад Багер Галибаф Iranian Parliament/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нередко эта борьба за названия доходит до абсурда. Так, в июле 2017 года Исламская Республика задержала принадлежащее компании из Эмиратов судно «Феодора», которое шло под панамским флагом. Причиной для задержания стало неправильное название Персидского залива в навигационных и сопроводительных листах. Иран оставил корабль под арестом в порту Бендер-Хомейни до тех пор, пока его требования не удовлетворили.

Но скандал вокруг российского твита оказался заметным из-за того, что разгорелся на фоне поездки (7–9 февраля) председателя иранского парламента в РФ, которая, как дают понять иранские СМИ, сама прошла не совсем гладко. Галибаф возглавил парламентскую делегацию, которая прибыла по официальному приглашению председателя Госдумы. С собой спикер меджлиса, впервые посещающий российскую столицу в этом статусе, привёз адресованное российскому президенту Владимиру Путину послание от иранского духовного лидера Али Хаменеи. Однако ему удалось вручить это письмо только своему коллеге — спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По официальным данным, встреча Путина и Галибафа не смогла состояться в том числе из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как следует из сообщений иранских СМИ, в Тегеране нашли в этом повод для серьёзной обиды, посчитав несостоявшуюся встречу российского лидера и иранского спикера жестом неуважения со стороны Кремля и возможной переменой в его настроении: ведь Галибаф вёз с собой послание от верховного руководителя страны, а это особенно важно. Политики даже говорят , что сам визит в такой обстановке надо было отменить. Впрочем, пока что дело ограничивается высказываниями, не имеющими отношения к официальной позиции.

Ситуация вокруг спорного твита не кажется слишком сложной: во всяком случае, десять лет назад Иран удовлетворили извинения Китая, чьи спортивные представители на церемонии открытия 16-х Азиатских игр назвали Персидский залив Арабским. Вопрос только в том, интерпретируют ли в официальном Тегеране совпадение по времени двух обидных для него явлений как некий сигнал из Кремля, особенно в связи с теплящейся в иранцах надеждой на новые переговоры с Западом.