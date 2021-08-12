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Главу МИД Ирана оскорбило фото послов России и Великобритании

12:04, 12 августа 2021
Главу МИД Ирана оскорбило фото послов России и Великобритании Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Global Look Press
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал фотографию послов России и Великобритании на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года, после которой были намечены контуры послевоенного мироустройства. Об этом глава иранского МИД заявил в своем Twitter-аккаунте.

На фоне скандала, возникшего после публикации снимка, российский посол был приглашён во внешнеполитическое ведомство Ирана.

Послы России и Великобритании в Тегеране провели встречу на исторической лестнице, после чего сделали снимок, который вызвал недоумение у иранских официальных лиц. Они пригрозили России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если не получат извинения за публикацию.

Сегодня я увидел крайне неуместную фотографию. Иранский народ показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав, — сказал Зариф.

В ответ на критику посольство России в Тегеране уже предприняло попытки заверить иранскую сторону в дружеских отношениях и отсутствии в публикации «антииранских посылов».

В иранском обществе Тегеранская конференция 1943 года, на которой встречались главы СССР, США и Великобритании для обсуждения хода Второй мировой войны, воспринимается неоднозначно. Эта встреча вспоминается как агрессия против суверенитета Ирана.

Ранее глава МИД Ирана открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года.

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