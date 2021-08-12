Главу МИД Ирана оскорбило фото послов России и Великобритании

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал фотографию послов России и Великобритании на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года, после которой были намечены контуры послевоенного мироустройства. Об этом глава иранского МИД заявил в своем Twitter-аккаунте.

На фоне скандала, возникшего после публикации снимка, российский посол был приглашён во внешнеполитическое ведомство Ирана.

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

Послы России и Великобритании в Тегеране провели встречу на исторической лестнице, после чего сделали снимок, который вызвал недоумение у иранских официальных лиц. Они пригрозили России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если не получат извинения за публикацию.

Сегодня я увидел крайне неуместную фотографию. Иранский народ показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав, — сказал Зариф.

В ответ на критику посольство России в Тегеране уже предприняло попытки заверить иранскую сторону в дружеских отношениях и отсутствии в публикации «антииранских посылов».

В иранском обществе Тегеранская конференция 1943 года, на которой встречались главы СССР, США и Великобритании для обсуждения хода Второй мировой войны, воспринимается неоднозначно. Эта встреча вспоминается как агрессия против суверенитета Ирана.

Ранее глава МИД Ирана открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года.