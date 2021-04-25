Припомнил обиды: Иран открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки

В администрации президента Ирана Хасана Рухани прогремел скандал из-за появившихся в западных СМИ частных высказываний министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа о подноготной иранской внешней политики. Действующий глава дипведомства в беседе, по-видимому, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В число тех, кто занимался саботажем многостороннего соглашения, министр, к общему удивлению, вписал и Россию. Не меньшим сюрпризом стало то, что МИД Исламской Республики подтвердил подлинность записи.

Хасан Рухани Iranian Presidency/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Аудиофайл с беседой стал достоянием сразу нескольких СМИ, среди которых — оппозиционные платформы. В разговоре Зариф демонстрирует отсутствие безусловного благоговения к фигуре генерала Касема Сулеймани, убитого в начале 2020 году американским ударом в Ираке, и винит иранские военные круги в монополизации механизма принятия внешнеполитических решений в Исламской Республике.

Я никогда не мог попросить Сулеймани сделать что-то, что послужило бы моим дипломатическим инициативам, — сетует Зариф.

Министр уверил, что нередко его держали в неведении относительно того, что предпринимали силовые структуры в сфере внешней политики. В частности, речь о действиях влиятельной военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции (КСИР), которая отвечает за зарубежные операции. Подобная обстановка, следует из высказываний министра, обнуляет работу МИДа.

Джавад Зариф MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

В качестве примера Зариф привёл ситуацию со сбитым в 2020 году украинским лайнером, ответственность за крушение которого командиры КСИР взяли на себя, но лишь через несколько дней после трагедии. Вскоре после удара по самолёту в Иране было созвано заседание Совета национальной безопасности, на котором присутствовало командование КСИР.

Я сказал тогда: если это результат попадания ракеты, сообщите нам, чтобы мы посмотрели, как мы можем решить эту проблему, — вспоминает Зариф. — Аллах свидетель, они отреагировали так, как если бы я отрицал существование Аллаха.

Из-за общественного и международного давления КСИР признал ответственность за катастрофу.

Обида на Россию и перепалка с Лавровым

В беседе Зариф не отрицает заслуг Сулеймани, который командовал силами «Кудс» в составе КСИР, и признаёт, что его смерть в результате операции США нанесла Ирану такой ущерб, как если бы американцы уничтожили целый город. Однако, по оценкам действующего министра иностранных дел, убитый генерал также причинил немало вреда Исламской Республике. В вину покойному Зариф поставил попытки подорвать заключение в 2015 году ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Именно для того, чтобы саботировать процесс, Сулеймани летал в тот год в российскую столицу.

Россия, как считает министр, также не была заинтересована в появлении СВПД и якобы прилагала «все свои усилия» для того, чтобы торпедировать переговоры. Нередко, вспоминает глава МИД, ему приходилось использовать «грубый и недипломатический язык» в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Негатив со стороны РФ министр объясняет тем, что СВПД рассчитан на наведение мостов между Ираном и Западом. Москве не могло это понравиться, следует из высказываний шефа иранской дипломатии.

В то же время Зариф раскритиковал Сулеймани за то, что покойный позволил российским военным самолётам использовать воздушное пространство Ирана для бомбардировок в Сирии, а также за инициативу перебросить военную технику и сухопутные силы в эту страну. Всё это делалось якобы без ведома дипломатов, уверил министр. Тем не менее, глава МИД подчеркнул, что является сторонником «революционной» линии Тегерана и не заслуживает тех обвинений в предательстве, которые часто звучат из условно консервативного лагеря политиков.

Утечка ради президентской кампании

МИД Ирана, к удивлению экспертов, официально подтвердил подлинность аудиозаписи, однако заметил, что это был разговор не для прессы. В ведомстве подчеркнули, что на высказывания министра нужно смотреть в целом, а не выборочно, потому что о фигуре того же Сулеймани он говорил с пиететом. Однако в Иране нарастает целый скандал, и Зарифа призывают оставить должность. Сторонники министра встревожены тем, что его комментарии могут отразиться на предстоящих в этом году президентских выборах.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что на фоне намеченных на лето выборов в стране нарастает борьба между разными лагерями политического спектра.

Такие утечки практически наверняка вызваны этими событиями, потому что часть условных реформистов до сих пор хочет склонить Зарифа к участию в выборах, хотя он пока заявляет, что не хочет участвовать. Судя по тем высказываниям, которые я видел, данную утечку, в принципе, вполне мог организовать как кто-то из потенциальных политических противников Зарифа, так и кто-то из тех реформистов, желающих подтолкнуть к участию в выборах и консолидировать за него реформистский электорат. Но это, конечно, лишь догадки. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Рассуждая о российско-иранских отношениях, аналитик выразил сомнение, что обнародованная беседа будет иметь для них эффект. Во-первых, администрация президента Ирана скоро сменится, а, во-вторых, ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в последние годы определялись на уровнях выше МИД Исламской Республики или даже в обход этого ведомства, отметил Лямин. По его словам, между военными и силовиками РФ и Ирана было налажено непосредственное взаимодействие, а самыми чувствительными и важными вопросами с иранской стороны занималась непосредственно канцелярия верховного лидера.

В то же время Лямин обратил внимание на то, что в Москву в последние годы не раз приезжал Али Акбар Велаяти — советник верховного руководителя Ирана по международным вопросам, причём во время этих визитов он встречался непосредственно с президентом Владимиром Путиным.