Иллюзия оттепели с Ираном: саудовцы намекают США на скрытую угрозу

Саудовская Аравия рассчитывает на военную помощь США, несмотря на анонсированную администрацией Джо Байдена перекалибровку двусторонних отношений. Таким наблюдением поделился глава Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил (ВС) США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, посетивший королевство. Подобные саудовские сигналы Вашингтону оставляют под вопросом то, к чему удалось прийти Эр-Рияду в ходе прямого диалога с Тегераном, факт которого получил широкое освящение в СМИ. Прекращение ракетных атак на королевство со стороны Йемена было одной из основных тем переговорных раундов.

О содержательной части консультаций с властями Саудовской Аравии Маккензи рассказал журналистам ABC News и Associated Press.

Думаю, они (саудовцы. — NEWS.ru) хотят заверений, что им помогут, если на них нападёт Иран, и им нужна помощь против продолжающихся атак, — пояснил военачальник, имея в виду обстрелы со стороны Йемена.

Глава CENTCOM пояснил, что американская помощь в сфере ПРО уже помогла Саудовской Аравии избежать непосредственной конфронтации с Ираном. Военачальник не уточнил, о каком эпизоде шла речь. Из высказываний Маккензи следует, что Вашингтон рассчитывает использовать существующие возможности в регионе, не наращивая контингент и концентрацию военной техники. Тем более что Вашингтон предупредил своего союзника о перекалибровке отношений, которая вряд ли будет означать интенсивную военную помощь.

С сокращением американского присутствия на Ближнем Востоке, по словам Маккензи, связана и другая проблема.

В широком смысле Ближний Восток представляет собой зону соперничества глобальных держав. И я считаю, что по мере пересмотра нашего присутствия в регионе Россия и КНР будут тщательно следить за появлением вакуума, который бы они могли использовать, — пояснил военачальник.

По его словам, Москва и Пекин чувствуют, что передислокация американского контингента «может открыть новые возможности», однако он пообещал, что его страна будет «вести игру с умом», чтобы эффективно использовать весь существующий инструментарий.

Нефтяная сделка Тегерана и Эр-Рияда

Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press

То, что Саудовская Аравия по-прежнему рассчитывает на американскую помощь, заставляет сомневаться в эффективности её прямых переговоров с Ираном. Этой весной британская Financial Times сообщила, что прямой диалог между региональными соперниками проходит на иракской площадке. В нём принимают участие главы разведывательных ведомств: приоритет отдан вопросам в сфере безопасности. Всего сторонам удалось провести несколько раундов переговоров. Тегеран позже официально подтвердил эти данные. Однако арабские издания уточняют: дискуссией о безопасности повестка встреч не ограничивается.

Если Саудовскую Аравию интересует главным образом прекращение обстрелов её территории со стороны соседнего Йемена, то Иран в ходе диалога добивается поддержки в сфере энергетики. Так, по данным катарского портала Middle East Eye, представители Исламской Республики просили своих визави помочь в преодолении последствий американского экономического давления. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Тегеран, в частности, просил о перепродаже собственного сырья.

Они (иранцы. — NEWS.ru) предлагали саудовцам продать нефть по цене ниже рыночной при условии, что те будут реализовывать её на мировых рынках по своему усмотрению, — цитирует Middle East Eye своего собеседника.

О том, как саудовская сторона оценила эту инициативу, данных нет.

Влияние Вены

На разговор о параметрах саудовско-иранской сделки могут влиять и венские консультации по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки. В столице Австрии дипломаты Ирана и «пятёрки» международных посредников (РФ, КНР, Франции, ФРГ и Британии) с начала апреля проводят интенсивные переговоры, чтобы восстановить действие соглашения. В Вене работают и американские дипломаты, беседующие с иранцами опосредованно. Как заявил недавно президент Ирана Хасан Рухани, в Австрии американцы уже «недвусмысленно заявили о своей готовности отменить санкции» в отношении Исламской Республики.

Рост производства в различных сферах иранской экономики является лучшим свидетельством неэффективности политики максимального давления Вашингтона на Иран, — отметил иранский президент.

Американские официальные лица отмечали , что диалог в австрийской столице может закончиться успешно — до 18 июня, когда в Иране должны пройти президентские выборы. Если Тегеран получит широкие уступки в вопросе отмены санкций, то надобность в «нефтяных» договорённостях с Эр-Риядом отпадёт сама собой. В этом случае диалог с Саудовской Аравией можно будет вести с более сильных позиций. Не исключено, что это чувствуют саудовские официальные лица, которые просят США не лишать их военно-технической поддержки.