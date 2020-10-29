Госдеп США поддержал продажу ОАЭ 50 истребителей F-35

https://static.news.ru/photo/da1bb196-1a10-11eb-93a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Forsvarsdepartementet/CC BY 2.0/flickr.com

Госдепартамент США уведомил конгресс о решении поддержать продажу Объединённым арабским эмиратам (ОАЭ) 50 истребителей F-35. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к внешнеполитическому ведомству.

Стоимость сделки по продаже самолётов производства Lockheed Martin оценивается в $10,4 млрд.

Ранее против сделки выступал Израиль, который указывал на её противоречие соглашению о нормализации отношений, заключённому между Тель-Авивом и Абу-Даби в начале 2020 года. Но 23 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц решили снять свои возражения.

Как писал NEWS.ru, запрос Катара на приобретение у США многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 также может получить одобрение. Одной из причин, по которой Вашингтон может согласиться на сделку с Дохой, называют его боязнь распространения на аравийским рынке российских истребителей пятого поколения.