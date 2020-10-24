Израиль станет жертвой борьбы США с российской авиацией

Запрос Катара на приобретение у США многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 может получить одобрение. По крайней мере, так считают в израильском правительстве, глава которого Биньямин Нетаньяху фактически согласился разрушить принцип военного превосходства своей страны в регионе в обмен на нормализацию отношений с арабами. Одной из причин, по которой Вашингтон может согласиться на сделку с Дохой, называют его боязнь распространения на аравийским рынке российских истребителей пятого поколения.

Уверенность в том, что Катар — в случае сильного желания и готовности заплатить — получит американские F-35, выразил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Я не сомневаюсь в том, что, если они хотят этого и готовы платить, рано или поздно они это получат, — пояснил министр, который входит в военно-политический кабинет Нетаньяху. — Это предположение, которое мы должны принять во внимание.

По словам Штайница, в случае возникновения риска приобретения Катаром китайских или российских истребителей пятого поколения администрация президента Дональда Трампа, в конечном счёте, будет заботиться исключительно о собственной выгоде и не станет согласовывать своё решение с израильским руководством.

Соответствующую заявку катарские власти подали недавно, после того как на фоне сделки по арабо-израильской нормализации Белый дом согласился продать F-35 Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Приобретение этих самолётов государствами Персидского залива в прошлом блокировалось из-за обязательства американцев обеспечивать военное доминирование Израиля на Ближнем Востоке. Однако так называемые Авраамовы соглашения поставили под сомнение соблюдение этого принципа. Считается, что продажа F-35 стала для США своеобразным инструментом поощрения арабского союзника за согласие на восстановление дипсвязей с еврейским государством. В Дохе утверждают, что запрос на приобретение американских истребителей пятого поколения не является шагом в сторону сближения с израильтянами.

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Тем не менее источники 13-го канала израильского телевидения уверены: есть видимые признаки готовности Катара нормализовать отношения. Так, впечатление, что Доха согласна сделать шаг в сторону сближения с давним региональным соперником, осталось у израильской делегации после недавнего визита в столицу эмирата для обсуждения вопросов, которые связаны со стабилизацией ситуации в секторе Газа. Как известно, Катар давно выступает посредником в конфликтах между палестинскими движениями и израильтянами.

В Израиле теперь всерьёз считают, что катарский правящий дом может рассматривать контакты с еврейским государством как способ вернуть расположение своих соседей по Персидскому заливу. В 2017 году эмират стал мишенью дипломатического, экономического и транспортного бойкота, который был объявлен ему Саудовской Аравией, Эмиратами, Бахрейном и примкнувшим к ним Египтом.

Однако все эти несколько лет тема приобретения российских вооружений служила катарцам инструментом демонстративного давления не только на обозлившихся соседей, но и на администрацию Трампа, которая, по большому счёту, так ничего и не смогла сделать с катарским кризисом. Недавно источники NEWS.ru в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сообщили, что в Дохе рассматривают возможность форсировать переговоры с Россией о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в том случае, если в Белом доме откажутся продавать эмирату многофункциональные истребители. В связи с этим можно сделать вывод, что опасения израильтян не лишены оснований.