Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что к границе страны приближаются более 200 тысяч сирийцев из провинции Идлиб.
Как
Идлиб — последняя территория в Сирии, на которой вооружённые сторонники оппозиции и экстремистские группировки оказывают вооружённое сопротивление правительственным войскам.
Как ранее писал NEWS.ru, официальная Анкара заявила, что воздержится от прямой военной помощи Ливии, если маршал Халифа Хафтар прекратит наступление на столицу страны Триполи.
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