https://static.news.ru/photo/971960d4-2d60-11ea-b053-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mike Theiler/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что к границе страны приближаются более 200 тысяч сирийцев из провинции Идлиб.

Как передаёт Hürriyet, турецкий лидер, выступая в Анкаре, допустил, что число сирийских беженцев может достигать 250 тысяч человек. Эрдоган возложил часть вины за ситуацию на страны Запада, которые не прилагают достаточных усилий для разрешения миграционного кризиса, хотя «имеют больше ресурсов».

Идлиб — последняя территория в Сирии, на которой вооружённые сторонники оппозиции и экстремистские группировки оказывают вооружённое сопротивление правительственным войскам.

Как ранее писал NEWS.ru, официальная Анкара заявила, что воздержится от прямой военной помощи Ливии, если маршал Халифа Хафтар прекратит наступление на столицу страны Триполи.