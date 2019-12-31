Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение протестующих в Багдаде на американское посольство.

Политик заявил, что страна готова решительно отвечать на любые провокации со стороны противников. Иран понесёт полную ответственность за это, подчеркнул президент.

Митингующие, которые вышли на акцию против обстрела ВВС США позиций группировки «Катаиб Хезболлах», начали штурмовать посольство сегодня, 31 декабря. Об этом сообщал NEWS.ru.


 

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