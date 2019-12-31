https://static.news.ru/photo/48452ebc-2bca-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение протестующих в Багдаде на американское посольство.
Политик заявил, что страна готова решительно отвечать на любые провокации со стороны противников. Иран понесёт полную ответственность за это, подчеркнул президент.
Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!