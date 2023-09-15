Человек залез в отсек шасси самолета в Стамбул и умер в полете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело человека обнаружили специалисты в отсеке шасси самолета, совершившего рейс из Амстердама в Стамбул, сообщает «Москва 24» со ссылкой на турецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел вечером 14 сентября.

Как пишет издание, Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Амстердама, совершил штатную посадку в Новом аэропорту Стамбула в четверг в 23:30 по местному времени. Когда технические специалисты осматривали воздушное судно, то обнаружили в отделении шасси труп неизвестного человека.

Следователи выясняют личность погибшего и то, как он смог попасть в отсек шасси.

В феврале 2021 года сообщалось, что подросток из Кении «зайцем» добрался на самолете из Великобритании в Нидерланды. Преодолел воздушное пространство гражданин африканской страны в отсеке для шасси.

Также сообщалось о похожем случае, произошедшем в январе 2022 года, когда мужчина совершил перелет из Йоханнесбурга в Амстердам в носовом отсеке грузового самолета, куда ему тайно удалось пробраться в аэропорту южноафриканского города. Нелегальный путешественник выжил после 11-часового перелета. По прилете врачи отметили у мужчины очень низкую температуру тела.