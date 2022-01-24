Мужчина скрытно пробрался в отсек шасси самолёта и улетел в другую страну

Мужчина совершил перелёт из Йоханнесбурга в Амстердам в носовом отсеке грузового самолёта, в который ему тайно удалось пробраться в аэропорту южноафриканского города. Нелегальный путешественник выжил после 11-часового перелёта. По прилету врачи отметили у мужчины очень низкую температуру тела, сообщает BBC News.

Незаконно пробравшегося в самолёт мужчину обнаружил персонал голландского аэропорта Схипхол и вызвал полицию. После осмотра врачей сообщили, что у мужчины была очень низкая температура тела, однако вскоре ему стало значительно лучше и он смог отвечать на вопросы.

Личность нелегала установить не удалось, предполагается, что мужчине от 16 до 35 лет.

Когда мужчина выздоровеет и пройдёт медосмотр в больнице, его отправят в Центр просителей убежища, где определят его статус: действительно ли он ищет убежище, — сообщили в полиции.

Ранее в Афганистане отчаянные люди в попытке покинуть страну прибегли к опасным для жизни методам. Афганцы цеплялись за шасси и крылья самолёта, но в итоге сорвались с американского лайнера, когда пытались сбежать из захваченного талибами («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Кабула.