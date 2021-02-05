Подросток из Кении прилетел в Нидерланды «зайцем» в отсеке для шасси

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Подросток из Кении «зайцем» добрался на самолёте из Великобритании в Нидерланды. Преодолел воздушное пространство гражданин африканской страны в отсеке для шасси.

Молодой человек прилетел в город Бек на территории провинции Лимбург. Его обнаружили возле шасси после приземления Airbus A330 в воздушной гавани. Подросток находился в тяжёлом состоянии. Как отметили врачи, во время полёта он заработал переохлаждение.

При этом представители аэропорта заявили, что «зайцу» очень повезло. Большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть, пишет издание The Mirror.

Как ранее передавал NEWS.ru, парочка россиян попыталась улететь из Москвы в Астрахань по паспортам несуществующей страны. Возлюбленные купили билеты на самолёт через Интернет.

Инцидент произошёл в столичном аэропорту Внуково. Пара прибыла в авиагавань и предъявила на стойке регистрации свои документы — паспорта СССР.