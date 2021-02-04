Пара попыталась улететь в Астрахань по паспортам несуществующей страны

https://static.news.ru/photo/36add846-66d6-11eb-9089-96000091f725_660.jpg Фото: ТАСС

Парочка россиян попыталась улететь из Москвы в Астрахань по паспортам несуществующей страны. Возлюбленные купили билеты на самолёт через Интернет.

Инцидент произошёл в столичном аэропорту Внуково. Пара прибыла в авиагавань и предъявила на стойке регистрации свои документы. Одна лишь деталь — у возлюбленных были паспорта СССР.

Позже сотрудники аэропорта были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали скандалить и требовали посадить их в самолёт либо компенсировать сорванную поездку и предоставить жильё и питание. На место также пришлось вызвать бригаду санитаров, однако те, удостоверившись, что паре не нужна какая-либо помощь, отпустили их.

Сотрудники Внуково также обнаружили у пассажиров действующие российские паспорта. Они выразили недоумение, почему мужчина и женщина не воспользовались этими документами.

Почему они ими не пользуются — большая загадка, — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Ранее NEWS.ru писал о ещё одном курьёзном случае в аэропорту. Так австрийские таможенники задержали в аэропорту Вены пассажира, который пытался провезти 74 хамелеона в носках и пустых коробках из-под мороженого.

Мужчина прилетел в столицу Австрии из Танзании с пересадкой в Эфиопии, ящерицы находились в его багаже с начала путешествия. Хамелеонов конфисковали и отправили в зоопарк «Шёнбрунн», пассажира задержали. Три рептилии не перенесли полёта и погибли.