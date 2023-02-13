«Будут засыпать»: ученый о судьбе образовавшегося в Турции разлома Ученый Гуляев сообщил, что образовавшийся в Турции разлом должны засыпать

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Турция, Кахраманмарас

Образовавшийся в Турции разлом после землетрясения должны засыпать, сообщил NEWS.ru cтарший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев. По его словам, в тех местах, где разлом мешает человеческой жизнедеятельности, его уберут рукотворным способом. Гуляев считает, что в отдаленных районах процесс ликвидации последствий землетрясений могут оставить природе.

В местах, где разлом мешает человеческой жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры, его, однозначно, будут засыпать и разравнивать рукотворным способом. А в более отдаленных и диких районах процесс выравнивания вполне можно оставить и природе. Так как сам по себе он опасности не представляет, — заявил Гуляев.

12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.