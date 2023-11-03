Более 620 человек смогут покинуть Газу через КПП «Рафах»

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS/Global Look Press

Более 620 человек смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, передает РИА Новости заявление администрации КПП «Рафах». Там отметили, что в списке числятся не только иностранцы, но и палестинцы с двойным гражданством.

В перечне указаны обладатели американских паспортов, таких подавляющее большинство, а также граждане с паспортами Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики. Россиян в списке эвакуации нет.

Ранее МИД Египта сообщил, что страна поможет эвакуировать семь тысяч иностранных граждан из сектора Газа. Накануне помощник главы ведомства Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями дипмиссий для обсуждения мер, которые примут египетские власти для приема иностранцев на КПП «Рафах».

В то же время граждан РФ не выпускают из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Как отмечают россияне, желающие вернуться на родину, консульство не может принять меры. По их словам, в палестинском анклаве сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа, а Москва в настоящий момент контактирует с властями Израиля, Египта и Палестины с целью скорейшего начала эвакуационных мероприятий.