МИД назвал число россиян, записавшихся на эвакуацию из Газы Захарова: около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

КПП «Рафах»

Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва работает с властями Израиля, Египта и Палестины и ежедневно контактирует с послами и профильными организациями с целью скорейшего начала эвакуационных мероприятий.

Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки, — сказала Захарова.

Ранее МИД призвал россиян, находящихся в секторе Газа, принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности и следить за сообщениями дипмиссий. В ведомстве отметили, что российская сторона передала всю информацию по процессу эвакуации странам, задействованным в этом процессе.

СМИ писали, что россиянам не удавалось покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Одна из гражданок РФ рассказала, что люди остаются ночевать на КПП и отказываются возвращаться обратно.

Ранее погранслужба сектора Газа опубликовала список иностранцев, которые 2 ноября смогут покинуть анклав через КПП «Рафах». В перечне были указаны имена около 400 граждан США, также присутствуют люди из Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян среди них нет.