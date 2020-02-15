https://static.news.ru/photo/dbcd6968-4ff3-11ea-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Террористам удалось сбить два вертолёта сирийской армии из турецких переносных зенитных ракетных комплексов.

Главная тревога сегодня — случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации ПЗРК. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолёта сирийской армии, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибе вызывают большую обеспокоенность. Источник также выразил настороженность в связи с использованием террористами формы турецких военных. Этим, по его мнению, в последнее время активно пользуются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и других террористических группировок.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела на западе провинции Алеппо. Среди раненых — корреспонденты агентства САНА. В момент ЧП они выполняли свои профессиональные обязанности. Характер их травм не уточняется. Есть ли среди них погибшие, пока неизвестно.