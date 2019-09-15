Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что европейцы намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

Механизм был создан для поддержания торговли с Тегераном в обход санкций США. О согласии предоставить Ирану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль...