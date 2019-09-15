Президент Сирии Башар Асад встретился с делегацией представителей российского МИДа. Политик обсудил с дипломатами продолжение борьбы с терроризмом в регионе.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы восстановления Арабской Республики и общая обстановка в стране.
В состав делегации РФ вошли специальный представитель лидера по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, передаёт
Ранее News.ru писал, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не позволяют мирным жителям сирийской провинции Идлиб покинуть территории, подконтрольные радикалам. Гуманитарный коридор «Абу-Духур» около одноимённого населённого пункта готов принять беженцев.