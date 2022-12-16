Zivert перепела «Айсберг» уехавшей из России Пугачевой: новинки «VK Музыки» Macan и Zivert выпустили новые альбомы, а Feduk — лиричный сингл

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Zivert

Хип-хоп-исполнитель Feduk представил релиз трека «Город несбывшихся надежд», Zivert выдала мини-альбом zima из четырех песен, включая «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», и хит Аллы Пугачевой «Айсберг», а Macan презентовал полноценный альбом из 12 композиций. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Macan: «12»

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов), чьи песни славятся актуальным звуком и жизненными текстами, выпустил новый альбом «12» о любви, дружбе, верности и чести. Пластинка состоит из 12 композиций, большинство которых, скорее всего, автобиографичны.

Сам рэпер выразил надежду, что его новая работа сможет помочь и даже направить кого-то из слушателей.

Ну что, готов к прослушиванию главный мой сольный альбом. Надеюсь, что я смогу где-то вам подсказать, где-то помочь, направить, где-то обращу ваше внимание на очень важные вещи. Верьте в Бога, несите свет, добро и не бойтесь за это сражаться, — рассказал Macan.

Feduk: «Город несбывшихся надежд»

Хип-хоп-музыкант Feduk представил лиричный, мелодичный сингл «Город несбывшихся надежд».

Раскрывая идею трека, артист отметил: он учитывал то, что «у каждого из нас есть свои истории разочарований, связанные со стремлениями, переживаниями, расставаниями, переездами, с чем угодно, что может сломить нас».

Почти на каждом своём концерте я говорю людям: «Что бы ни случилось, никогда не опускайте руки, делайте всё играючи, пробуйте, всегда вставайте и идите дальше. Если ты упал — это опыт, а не поражение. Ты всегда найдёшь свой город для сбывающихся надежд — в душе, сердце и в нашей реальности!» — считает рэпер.

Zivert: zima

За две недели до наступления Нового года Zivert решила зарядить слушателей праздничным настроением в новом мини-альбоме zima.

Два из четырех треков записаны вместе с LYRIQ. Певица переосмыслила его трек «Дискотека на двоих», а также песню «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», «Айсберг» уехавшей из России Аллы Пугачевой и свой собственный хит «Многоточия».