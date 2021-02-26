https://static.news.ru/photo/4aa4d13a-7831-11eb-a67b-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/zemfira

Российская рок-певица Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный альбом. Пластинка получила название «Бордерлайн».

Сама исполнительница пока не высказалась подробно об альбоме. Впрочем, не так давно она рассказала о предварившем релиз сингле «Остин» — на эту песню вышел клип. Оказалось, что песня посвящена персонажу популярной мобильной игры.

Новый альбом состоит из 12 треков, часть из которых уже была ранее обнародована в записи или исполнялась певицей на концертах. «Бордерлайн» стал седьмой номерной пластинкой в дискографии Земфиры, предыдущий альбом «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года. Новый релиз уже доступен на странице певицы во «ВКонтакте», а также в стриминговых сервисах.

Стоит отметить, что в конце января релиз анонсировала близкая подруга Земфиры, актриса и режиссёр Рената Литвинова. Она подогрела интригу и раззадорила поклонников, которые и без того с нетерпением ожидали выхода пластинки.

Я прослушала новый альбом Земфиры и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучше! — писала Литвинова в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что культовый французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk сообщил о своём распаде после 28 лет совместного творчества. О причинах распада не сообщается. Группа была создана в 1993 году Тома Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем Кристо. Музыкантам удалось создать собственное звучание с элементами диско, синти-попа, хауса, электро и диско.