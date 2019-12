4 декабря 2019 года на 62-м году жизни скончалась шведская исполнительница и вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон. У артистки диагностировали опухоль головного мозга в 2002 году. Через несколько лет она пошла на поправку и с 2010 по 2016 год в составе коллектива откатала несколько мировых туров. В 2016 году медики посоветовали ей отказаться от концертной деятельности. NEWS.ru вспоминает главные композиции легендарного коллектива.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) 10 декабря 2019 г.

It Must Have Been Love, 1987

Композиция вышла в 1987 году под названием It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted) и вошла в топ-10 шведского чарта. в 1990 году песня вошла в саундтрек «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, после чего возглавила топ-100 по версии Billboard и держала лидерство в течение двух недель.

Listen To Your Heart, 1988

Сингл вошёл во второй альбом Look Sharp! и в 1989 стал хитом номер один в США и Канаде. Жизнеутверждающая композиция в 2000-х вернулась в чарты в виде ремикса бельгийской танцевальной группы DHT.

The Look, 1989

Первая песня Roxette, ставшая международным хитом, что произошло абсолютно случайно. Американский студент Дин Кашмэн, учившийся по обмену в Швеции, вернулся домой с копией альбома Look Sharp! на диске. Он предложил диджеям радиостанции KDWB в Миннеаполисе послушать песню, и ей дали пробный запуск в эфир. Позже в студию позвонили и попросили поставить композицию снова. Диджей Брайан Филипс переписал песню на кассету и разослал её своим коллегам в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, благодаря чему песня приобрела широкую популярность.

How Do You Do!, 1992

Трек вышел в качестве основного сингла четвёртого альбома Tourism. Песня возглавила чарты в Норвегии и Испании и добралась до второй строчки на родине, а также в Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, Нидерландах и Швейцарии.

Joyride, 1991

Roxette выпустили песню как основной сингл своего третьего альбома, который тоже получил название Joyride. Трек возглавил чарты в ряде стран Европы, а также в США и Канаде. В 1994 году хоккейная команда Vancouver Canucks использовала песню во время отборочного этапа Кубка Стэнли.

