https://static.news.ru/photo/724b1bdc-4e65-11ea-9722-fa163e074e61_660.jpg Виктор Цой Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Музыкальный лейбл Mashina Records представил неизданную песню группы «Кино». Композиция называется «Ты мог быть героем».

Трек станет частью альбома, рабочее название которого «Любовь — это не шутка». Он был записан в 1986 году.

Как такового альбома с таким названием в дискографии группы «Кино» раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как «Неизданные песни», — пояснил издатель Максим Кондрашов.

Релиз войдёт в третье издание серии под названием «Каталог гр. Кино». Альбом изначально не имел оформления, поэтому для выпуска был использован рисунок друга музыкантов, художника Андрея Крисанова, говорится на странице лейбла во «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, группа «Кино» представила свою композицию «Троллейбус» в новой аранжировке. Песня впервые была выпущена в 1984 году на альбоме «Начальник Камчатки».