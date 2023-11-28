В России призвали не раздражать людей возвращением Орбакайте Бородин: приезд Орбакайте может взбудоражить общество

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Приезд заслуженной артистки России Кристины Орбакайте в Россию может взбудоражить общество, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, большинство будет против этого.

Я не первый раз слышу о возможных планах Орбакайте выступать на новогодних корпоративах. Но вопрос такой, риторический: а люди это семейство хотят видеть в России? Идет СВО, а эта семья, по крайней мере Пугачева с Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов), показала, кого они поддерживают. Чего бы они там не хотели, нужно учесть мнение граждан, приезд Орбакайте может взбудоражить общество, большинство будет против, — говорит Бородин.

Он отмечает, что формально ни к Орбакайте, ни к Пугачевой никаких санкций не применялось, а в Россию можно въезжать даже в статусе иноагента. Однако в их случае нужно учитывать мнения людей, считает Бородин.

Нас обозвали холопами, вам это нравится? Да, они заслуженные артисты, народные, Пугачева остается Примадонной, но...никто уже их не воспринимает, скорее молодые узнают Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), — констатирует он.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте вернется в эфир Первого канала. Она снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», где сыграла роль принципиальной заведующей родильным отделением Ники Алексеевны.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, ее возвращение на российские телеэкраны будет хорошо воспринято зрителем, однако успех сериала маловероятен. Он считает, что связано не с самой артисткой, уже снимавшейся в фильмах, а с текущим состоянием российского кинематографа.