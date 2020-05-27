В ФРГ заказали партию российских студийных микрофонов

https://static.news.ru/photo/c7e103b2-9ffb-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oktava Russia/facebook.com

Российская компания «Октава» заключила контракт на поставку немецким религиозным центрам и школам искусств большой партии студийных микрофонов.

Об этом сообщила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова. По её словам, российские микрофоны МК-012, которые подходят для записи и подзвучки инструментов, а также для обучения в музыкальных учебных заведениях, выгодно выделяются на фоне остальных микрофонов. Она рассказала, что именно на выставке Musikmesse во Франкфурте-на-Майне обычно происходит презентация новинок «Октавы», передаёт «Политика Сегодня».

В апреле был заключен контракт со спонсором одного из направлений христианского сообщества на поставку большой партии студийных микрофонов МК-012 из России, — сообщила директор по маркетингу Oktava GmbH Наталия Кузьменко.

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