Mail.ru открывает продажу умной колонки

https://static.news.ru/photo/5f79a754-8474-11ea-8040-fa163e074e61_660.jpg Фото: capsula.mail.ru

Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула». Устройство с голосовым ассистентом Марусей появится ограниченным тиражом сегодня, 22 апреля.

По словам разработчиков, «Капсула» станет первой умной колонкой на российском рынке, благодаря которой можно совершать звонки — функция доступна всем пользователям «ВКонтакте». Девайс также может воспроизводить музыку из соцсети и рекомендовать композиции благодаря нейросети, обученной на огромном массиве данных о прослушиваниях.

Умная колонка может читать сказки и рассказывать истории, сопровождая их AR-эффектами (дополненная аудиореальность). При чтении вслух определённых сказок устройство подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку.

Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы». Она состоит из трёх динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Капсула также интегрирована с системами умного дома. Первыми партнёрами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали Ростелеком и Redmond.

Продажи «Капсулы» в двух цветах (белом и чёрном) начнутся в онлайн-формате: колонка будет доступна у крупнейших онлайн-ретейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», Ростелекома, «МегаФона». Стоимость устройства составит 7990 рублей. Для всех, кто оформил предзаказ на сайте «Капсулы» до 21 апреля, колонка будет стоить 6990 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Почта Mail.ru» готовит к запуску сервис звонков и видеосвязи «Видеозвонки Mail.ru». Компания приступила к тестированию продукта, который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек.

По словам разработчиков, любой пользователь с аккаунтом Mail.ru сможет организовать встречу, при этом участникам не понадобится регистрация или специальное приложение — достаточно будет перейти по ссылке.