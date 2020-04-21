Почта Mail.ru запустит конкурента Zoom

https://static.news.ru/photo/23138092-83b0-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почта Mail.ru готовит к запуску сервис звонков и видеосвязи Видеозвонки Mail.ru. Компания приступила к тестированию продукта, который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек.

По словам разработчиков, любой пользователь с аккаунтом Mail.ru сможет организовать встречу, при этом участникам не понадобится регистрация или специальное приложение — достаточно будет перейти по ссылке.

Сервис звонков будет интегрирован в Почту Mail.ru. Юзер сможет создать ссылку для видеовстречи в меню или при написании письма, а также из Календаря Mail.ru. Кнопка для перехода к Видеозвонкам также появится на главной странице портала Mail.ru.

В период изоляции и карантина популярность Почты Mail.ru возросла. На фоне резкого сокращения контактов в офлайне количество установок приложения выросло на 40%, и оно также вошло в десятку самых скачиваемых сервисов в русскоязычном App Store и Google Play, рассказали в компании.

Видеозвонки Mail.ru запущены в тестовом режиме для части аудитории. В ближайшее время они станут доступны всем пользователям. Сервис разработан на основе технологий видеозвонков, использующихся в социальной сети «Одноклассники», сервисе «Юла» и мессенджере ICQ New.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru запустила почтовый сервис, адаптированный под потребности корпораций. Он встраивается в IT-инфраструктуру организаций различных отраслей и обеспечивает безопасную коммуникацию между сотрудниками.