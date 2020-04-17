Mail.ru Group запустила почтовый сервис для бизнеса

https://static.news.ru/photo/1b2a1282-808c-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru объявила о запуске почтового сервиса, адаптированного под потребности корпораций. Он встраивается в IT-инфраструктуру организаций различных отраслей и обеспечивает безопасную коммуникацию между сотрудниками.

Продукт создан на базе всем известной Почты Mail.ru, крупнейшего почтового сервиса в стране. У множества россиян есть личные ящики Mail.ru, а значит, при внедрении решения сотрудникам компании не придётся переучиваться и привыкать к чему-то новому, что существенно сократит издержки компании, — прокомментировал заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.



Сервис взаимодействует с внутренними каталогами, в частности, синхронизируется с сетью Active Directory (учётные записи сотрудников). В адресной книге Почты отображаются контакты всех сотрудников с подробной информацией о них: фото, структурное подразделение, должность, телефон и т.п.



Сервис также выбирает оптимальные способы обработки данных, чтобы снизить нагрузку на IT-инфраструктуру компании и сэкономить место в хранилище. В мобильной Почте также предусмотрены все инструменты. Приложение позволяет решать большинство деловых задач с любых устройств, рассказали в Mail.ru.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru добавила в веб-версию видеосервиса «Смотри.Mail.ru» детский режим с познавательными и развлекательными роликами.