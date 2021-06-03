Солист Lumen заявил, что все музыканты группы переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/736ba212-c46f-11eb-9222-96000091f725_660.jpg Группа Lumen Фото: Lumen/facebook.com

Все девять музыкантов российской рок-группы Lumen переболели COVID-19, рассказал солист коллектива Рустем Булатов в беседе с NEWS.ru. Вакцинироваться команда планирует ближе к осеннему туру. Сейчас с выступлениями «нет никаких проблем», за 1,5 месяца Lumen дали свыше 20 концертов, а во время вспышки инфекции занимались новым альбомом «Покажите Солнце», добавил вокалист.

Он (альбом «Покажите Солнце». — NEWS.ru) вышел в середине прошлого года, в июле. Очень надеялись этой весной выступить с презентациями, но когда готовились к мероприятиям, выяснили, что всё-таки ещё действуют ограничения, где-то заполняемость залов допустимая 50%, где-то — 70%, где-то — 30%, — отметил Булатов.

В таких условиях Lumen решили новинку не представлять и отправились весной в тур с ретро-программой — в 2021-м «достигла совершеннолетия» первая пластинка группы «Без консервантов» (2003).

Сыграли весь первый альбом и песни, которые к нему ещё подходят для того, чтобы расширить программу, потому что за прошедшие 18 лет публика у нас достаточно сильно поменялась и есть огромное количество молодёжи, которые никогда этих песен целиком этого альбома со сцены не слышали, — отметил музыкант.

«Покажите Солнце» исполнители хотят презентовать ближайшей осенью и надеются, что ситуация с COVID-19 в РФ улучшится. Lumen также планирует выступить на фестивале «Нашествие» в конце июля. Булатов отметил, что рад возвращению шоу в оффлайн-режим, как и «любой победе над заразой».

Ранее сообщалось, что организаторы рок-фестиваля «Нашествие» назвали условие посещения мероприятия — меломанов пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Пропуском на концерты станут и паспорта вакцинированного от коронавируса, говорится на странице «Нашествия» в социальной сети Facebook.