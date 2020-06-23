Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли. За три месяца в эфире проект показал низкие рейтинги.
Съёмки следующих эпизодов должны были состояться в середине июня,
Зрителям новая Елена пришлась не по душе. Не помогли ни Ольга Бузова, ни Ефим Шифрин, ни Елена Воробей, которых она приглашала на запись шоу, — заявил собеседник издания.
Как отмечает «Тепепрограмма», сначала шоу
Как писал NEWS.ru, Елена Степаненко призналась, что тяжело переживала расставание со своим бывшим супругом Евгением Петросяном. По её словам, через какое-то время юмористка приняла ситуацию и ей стало легче.
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