Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли. За три месяца в эфире проект показал низкие рейтинги.

Съёмки следующих эпизодов должны были состояться в середине июня, сообщает «Собеседник.ру». В итоге руководство канала настояло на том, чтобы производство программы больше не проходило.

Зрителям новая Елена пришлась не по душе. Не помогли ни Ольга Бузова, ни Ефим Шифрин, ни Елена Воробей, которых она приглашала на запись шоу, — заявил собеседник издания.

Как отмечает «Тепепрограмма», сначала шоу поменяли время выхода. Через месяц после премьеры оно было перенесено с эфира днём в субботу на поздний вечер пятницы. Позже передача пропала из эфире совсем.

Как писал NEWS.ru, Елена Степаненко призналась, что тяжело переживала расставание со своим бывшим супругом Евгением Петросяном. По её словам, через какое-то время юмористка приняла ситуацию и ей стало легче.