Семья Оззи Осборна начала работу над байопиком о его отношениях с женой

https://static.news.ru/photo/950c711e-dd82-11ea-bee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Frank/Global Look Press

Началось производство биографического фильма, рассказывающего об отношениях британского музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе и о том, как они жили в браке.

О работе над проектом рассказал сын Осборна Джек. По его словам, команда находится в самом начале процесса, но продюсерам уже удалось найти сценариста, передаёт Rolling Stone.

Мы сказали охватить период с 1979 года по 1996-й. Не могу больше ничем поделиться, но над фильмом ведётся активная работа, — сказал он.

Шэрон Осборн заявила, что они не хотят, чтобы это была «до скрипа и блеска чистая» история. Семье хочется, чтобы это была «взрослая история для взрослых людей».

Оззи заявил, что они пока сами не знают, кто исполнит их роли, но, по его словам, его жена хочет, чтобы её сыграла неизвестная актриса.

Ранее Шэрон Осборн отметила, что очередной «фильм о музыканте про секс, наркотики и деньги» — это не то, что её интересует, писал NEWS.ru.