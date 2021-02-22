С Лерой проблем нет, а Сергей озорует. Суханкина — о приёмных детях

https://static.news.ru/photo/0f7cd6f2-7683-11eb-bb91-96000091f725_660.jpg Маргарита Суханкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приёмные дети Маргариты Суханкиной — родные брат и сестра Валерия и Сергей — раскрывают свои характеры. Завесу личной жизни певица приоткрыла в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

С Лерой нет проблем, несмотря на то, что она левша и есть трудности с этим. Она старается. Она долгое время пыталась писать и считать наоборот. Сознание работало зеркально: двойная работа мозга происходит. Исправляет, если появляются тройки. На днях принесла пятёрку. Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы. Она умничка! — отметила Суханкина.

Её брат Сергей, напротив, как уверяет звёздная мама, демонстрирует не совсем прилежное поведение.

С Сергеем, к сожалению, не так. В его классе много ребят с непростыми характерами, которые могут и материться. Мне начали поступать тревожные сигналы, что он прильнул к этой компании. Но парень должен быть парнем. У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки. Я ругаюсь, конечно, но понимаю, что растёт парень, — отметила Суханкина.

Певица рекомендовала всем желающим усыновить детей хорошо подумать и напомнила об ответственности.

Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребёнка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характерами, болезнями и всеми сложностями, — заявила Суханкина.

Кроме того, певица рассказала, что каждый раз после гастролей, когда она возвращается домой, находит подарок, сделанный своими руками, и записку: «Мама, я люблю тебя».

Суханкина усыновила детей в 2013 году. Валерии было три года (родилась в 2010 году), Сергею четыре года (родился в 2009 году).