Россияне больше не смогут посмотреть клип на суперхит Ицыка Цыпера Клип Ицыка Цыпера на песню «Дымок» заблокировали на YouTube для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клип «Дымок» певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба), который проживает в Казахстане, заблокировали к просмотру на платформе YouTube для российских пользователей. При попытке открыть ролик на экране видеохостинга появляется сообщение о том, что видео недоступно из-за требования государственных органов. На момент блокировки клип Цыпера посмотрели более 16 млн человек.

Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов, — говорится в сообщении.

Ранее с требованием запретить песню «Дымок» выступили представители движения «Ветераны России». Общественники усмотрели в композиции пропаганду употребления наркотиков и обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру. Известно, что Цыпер по национальности является украинцем и часто посещал Киев и Одессу, однако опасается раскрутки его связей с Украиной.

Ранее YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV», на который было подписано около 1,6 млн пользователей. По данным видеохостинга, доступ к аккаунту закрыли из-за «многочисленных или серьезных нарушений правил в отношении дискриминационных высказываний». Комментируя сообщения о блокировке канала, Михалков удивился тому факту, что проекту так долго удалось просуществовать на YouTube. Режиссер сообщил, что новые выпуски «БесогонTV» будут доступны на российских площадках.