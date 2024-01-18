«Буду говорить правду»: Михалков о блокировке его канала на YouTube Михалков удивился долгому существованию канала «Бесогон TV» на YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков, комментируя блокировку канала «Бесогон TV» на YouTube, удивился тому, что проекту так долго удалось просуществовать на этой площадке. Кинематографист сообщил в своем Telegram-канале, что новые выпуски будут доступны на российских площадках.

Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу, — написал Михалков.

По его словам, удивительно, что «Бесогон TV» так долго был доступен на YouTube, учитывая то, какие «острые и неудобные для коллективного Запада» темы поднимались в выпусках передачи. Михалков напомнил, что он уже больше года находится под санкциями. Режиссер заверил, что его команда была готова к «таким конвульсиям» Запада.

YouTube объяснил блокировку канала Михалкова «многочисленными или серьезными нарушениями правил в отношении дискриминационных высказываний». На страницу «Бесогон TV» на видеохостинге к моменту блокировки было подписано около 1,6 млн пользователей.

Первым на блокировку YouTube-канала Михалкова отреагировал писатель Захар Прилепин, который в связи с этим раскритиковал политику площадки. Канал самого Прилепина заблокировали на YouTube в июле 2023 года, на него были подписаны более 300 тысяч пользователей.