Канал Захара Прилепина заблокировали на YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин сообщил в Telegram, что видеохостинг YouTube заблокировал его канал. Он отметил, что на его канал были подписаны более 300 тысяч пользователей площадки, а видеоролики набирали миллионы просмотров.

Ну что. Мировая жаба съела и мой канал на YouTube, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым «Уроком русского». <...> Ну что ж, прощай, YouTube. Принимаю ваше скотство как награду, — написал Прилепин.

Ранее YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, включая каналы передач «Модный приговор» и «Давай поженимся». При переходе по ссылке пользователям выдается сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube».

До этого Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты инстанций, которые обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу телеканала «Царьград» на YouTube, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Как следует из определения на сайте суда, кассационные жалобы ответчиков, просивших рассмотреть дело в Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, были отклонены.