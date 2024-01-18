Прилепин отреагировал на блокировку YouTube-канала Михалкова Прилепин раскритиковал политику YouTube из-за блокировки канала Михалкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин раскритиковал политику видеохостинга YouTube в связи с блокировкой канала «Бесогон TV» режиссера Никиты Михалкова. Публицист указал в своем Telegram-канале, что сервис объяснил это дискриминационными высказываниями.

Демократия, как она ест. YouTube заблокировал канал «БесогонTV» Михалкова, — написал Прилепин.

YouTube обосновал блокировку канала тем, что были выявлены «многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». Сам Михалков пока не комментировал ситуацию.

Канал самого Прилепина заблокировали на YouTube в июле 2023 года. На страницу писателя к моменту блокировки были подписаны более 300 тысяч пользователей, а ролики набирали миллионы просмотров.

В августе 2022 года на YouTube также заблокировали канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Комментируя решение видеохостинга, он предположил, что причиной стало его несоответствие «линии партии» Гоблин также связывал блокировку с тем, что YouTube модерируют украинцы, по его словам. При этом он отмечал, что оппозиционеру Алексею Навальному на YouTube можно было призывать даже к свержению власти, что, по сути, является экстремизмом.