YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Страница на данный момент недоступна.

По данным YouTube, аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний».

На YouTube-канале у Михалкова было около 1,6 млн подписчиков. Сам режиссер пока не отреагировал на блокировку.

В феврале 2023 года YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева, на который к тому моменту было подписано более миллиона пользователей. Причиной блокировки было названо «нарушение условий использования» площадки.

В июле 2023 года на YouTube заблокировали канал писателя Захара Прилепина, у которого было свыше 300 тысяч подписчиков, а некоторые ролики собирали миллионы просмотров. Комментируя блокировку, публицист тогда заявил, что воспринял это «скотство как награду».

Также в августе 2022 года на YouTube удалили канал блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. В американской компании Google, владеющей видеохостингом, назвали причиной блокировки канала Гоблина нарушение политики YouTube в отношении разжигания ненависти.