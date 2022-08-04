В Google объяснили блокировку YouTube-канала Гоблина

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, сообщила, что канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. В компании отметили, что контент был удалён после получения очередного предупреждения (страйка) за нарушение правил платформы. Отмечается, что это был третий страйк за 90 дней, пишет РБК.

Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой после трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён, — рассказали в пресс-службе компании.

Об удалении контента сообщил сам Пучков, который отметил, что это было ожидаемо. В настоящее время видеоматериалы доступны в других социальных сетях.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее поддержал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова, чей канал ранее был удалён на видеохостинге YouTube. Политик опубликовал комментарий в группе блогера во «ВКонтакте», в котором пообещал отомстить за соотечественника.