«Хохлы модераторы»: Пучков о блокировке своего канала на YouТube Гоблин выдвинул версию блокировки своего канала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков / Гоблин

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал NEWS.ru блокировку своего канала на YouТube, сообщив, что скорее всего, он не соотвествовал «линии партии», то есть был неугоден коллективному Западу. По его словам, ему даже не объяснили в чем дело.

Заблокировали, потому что не угодный и не соответствую линии “партии”. Надо понимать, что например (блогеру Алексею - NEWS.ru) Навальному можно даже к свержению власти было на YouТube призывать, что по сути экстремизм, а мне вот, как оказалось, вообще ничего нельзя… Еще надо понимать, что там в модераторах сидят хохлы, — заявил Пучков.

По его мнению, именно модераторы-украинцы бдительно смотрят и стучат, «куда следует».

Укрофашисты они вот и все, — резюмировал Пучков.

Он добавил, что новый канал создавать не будет, поскольку присутствует в VK, RuTube и на своем сайте «Тупичок Гоблина».

Отмечается, что на своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией. Ранее YouTube удалил канал КПРФ «Красная Линия» и пранкеров Вована и Лексуса.