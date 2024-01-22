В России потребовали запретить суперхит Ицыка Цыпера SHOT: «Ветераны России» потребовали запретить суперхит певца Ицыка Цыпера

Фото: tiktok.comicykcyper

Ицык Цыпер (Игорь Цыба)

В России потребовали запретить суперхит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба), который за последние недели собрал на платформе YouTube 8 млн просмотров, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, общественники усмотрели в композиции под названием «Дымок» пропаганду употребления наркотиков.

Как передает канал, инициаторами идеи выступили представители движения «Ветераны России», которые обратились с жалобой в Генпрокуратуру РФ. При этом, как выяснил канал, Ицык Цыпер проживает в Казахстане. Также отмечается, что шансонье по национальности украинец и часто посещал Одессу и Киев, но опасается раскрутки его связей с Украиной.

Ранее сообщалось, что российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон, могут запретить концерты в Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо этого, артисту грозят крупные штрафы. Причиной этому стали антироссийские высказывания музыканта во время выступления в Дубае.

Лишиться концертов в ОАЭ также может шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее его оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.