Рэпер Моргенштерн раскрыл источник своих многомиллионных доходов

https://static.news.ru/photo/f3a54b8c-bc72-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэпер Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

Как рассказал 22-летний рэпер, чьё настоящее имя Алишер Валеев, в эфире шоу «Чё Каво», он не понимает, на что тратит заработанные деньги. Так, в мае он умудрился потратить 9 млн рублей, за первую половину июня — 7,5 млн.

Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.

Источником дохода у музыканта являются его ролики и соцсети. Около 350 тысяч рублей в месяц ему приходят с монетизации на YouTube, интеграция в ролики стоит где-то полтора миллиона, в клипы — около 5 млн, ещё 300-400 тысяч «прилетает» с продажи мерча.

Он также немало зарабатывает с помощи соцсети Instagram. Цена на его сторис начинается от 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста — от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 млн.

Непосредственно на концертной деятельность Моргенштерн зарабатывает около 500 тысяч рублей, а за отчисления за треки набегает ещё почти 4 млн рублей в месяц.

Ранее журнал Forbes его включил в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет.

NEWS.ru ранее писал, что Моргенштерн побил рекорд своих коллег Тимати и Гуфа по количеству дизлайков, поставленных клипу на видеохостинге YouTube. Артист сам призвал своих поклонников нажимать «палец вниз» под роликом. Клип на песню «Пососи» с 4 июня собрал 15,5 млн просмотров и 1,6 млн дизлайков.